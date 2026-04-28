Американският президент Доналд Тръмп не е харесал новото предложение от Иран за отварянето на Ормузкия проток, информира CNN. Според запознати с дискусиите в Съвета за национална сигурност на САЩ Тръмп не е съгласен с каквото и да било движение по въпроса с блокирания плавателен път без да има решение по премахването на иранската ядрена програма.

Повторното отваряне на пролива без разрешаване на въпросите относно обогатяването на ядрено оръжие или запасите от уран с качество, близко до бомба, от страна на Иран, би могло да премахне ключов елемент от американското влияние в преговорите, са отбелязали дипломатите. И все пак, ако водният път остане блокиран, това би удължило по-високите цени на петрола, които доведоха до рязко покачване на цената на горивата в САЩ и целия свят, коментира CNN.

След срещата в понеделник не е станало ясно какви ще бъдат следващите стъпки на Тръмп. Американски представители казват, че остават загрижени от това, което смятат за разделения в рамките на иранския режим, и не са сигурни кой запазва крайната власт за вземане на решения относно евентуална сделка.

От друга страна американският президент към момента звучи скептично в изказванията си за идеята да бъдат възобновени военните удари и бомбардировки над Иран, допълва CNN.