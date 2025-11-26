Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече вестник The New York Times "враг на народа“ след публикуването на материал, в който, според американския лидер, се поставя под съмнение неговата работоспособност."Лудите с радикални леви възгледи от New York Times, който е заплашен от закриване, написаха статия за мен. [В нея те] твърдят, че работоспособността ми вероятно намалява, въпреки фактите, които сочат обратното. Тази "вестникарска хартия“ е истински "враг на народа“, написа той в социалната мрежаТръмп отхвърли твърденията на изданието, позовавайки се на своите политически и икономически постижения, както и на наскоро преминатите медицински прегледи и когнитивни тестове, които, според него, е "издържал блестящо“. "Спечелих президентските избори през 2024 г. с огромна преднина“, добавя той, изброявайки успехите си, включително "уреждането на осем войни“ и "48 нови рекорда на фондовата борса“.Тръмп обвини вестника в пристрастност и целенасочено разпространяване на негативна информация, заявявайки, че авторката на материала за здравето му, Кейти Роджърс, е "треторазрядна журналистка“, на която е възложено да пише за него "само лоши неща“ и, която е "грозна, както отвътре, така и отвън".