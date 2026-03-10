Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Президентът на САЩ Доналд Тръмп коментира информацията, че Иран разполага мини в Ормузкия проток. Американският президент заяви, че ако това е истина, мините трябва да се махнат. Той обяви това в социалната си платформа Truth Social.

В публикация си американският президент предупреди, че ако това е вярно, ще има сериозни последици.

''Искаме те да бъдат премахнати НЕЗАБАВНО''. Военните последици ще бъдат на ниво, невиждано досега, ако не бъдат премахнати от водния път'', заплаши Тръмп.

Заемайки по-мек тон, той добави: ''Ако, от друга страна, премахнат това, което може да е било поставено, това ще бъде гигантска стъпка в правилната посока!''

Американският медиен канал CBS News съобщи по-рано, че американското разузнаване е започнало да вижда индикации, че Иран предприема стъпки за разполагане на мини в пролива, който контролира.