Според американския президент, изглежда няма нищо необичайно в разговора.
"Това е стандартна форма на преговори, защото той трябва да го продаде на Украйна. Той трябва да продаде Украйна на Русия. Това прави един медиатор. Трябва да кажеш: "Вижте, те искат това. Трябва да ги убедиш в това,“ заяви американският президент.
Той подчерта още, че не е чул изтеклия аудиозапис, но добави, че Уиткоф може да казва същото и на Украйна.
"Не чух записа, но чух, че това са нормални преговори. И мога да си представя, че той казва същото на Украйна, защото и двете страни трябва да жертват нещо, за да получат нещо“, обобщава Тръмп.
На въпроса дали е обезпокоен от проруската позиция на Уиткоф, президентът на САЩ отговори с "не“ и също така повтори предишните си изявления за необходимостта от възможно най-скорошно прекратяване на войната.
"Тази война може да продължи с години, а Русия има много по-голямо население и много по-голям брой войници. Така че мисля, че ако Украйна може да сключи сделка, това е добре. Честно казано, мисля, че е чудесно и за двете страни, но Украйна, знаете ли, е много по-малка... Те загубиха много хора. Русия също загуби много хора, но Русия има много по-голям набор от хора“, добави Тръмп.
Bloomberg публикува по-рано препис от разговора между Уиткоф и Ушаков, относно подготовката на мирния план на САЩ за Украйна.
Междувременно, служителят на Кремъл Кирил Дмитриев коментира публикуването на публикацията, наричайки я фалшива.
"Колкото повече се приближаваме до мира, толкова по-отчаяни стават подстрекателите на война“, написа Дмитриев в социалната мрежа X.
