Президентът на САЩ Доналд Тръмп реши да надмине известната забележителност на Париж – Триумфалната арка. За това съобщи американския президент на коледния прием в Белия дом, предава Global News.

Според Тръмп столицата на САЩ Вашингтон е единственият град от голямо значение в света, в който няма триумфална арка.

"Тя ще надмине всички останали“, обеща той.

Конструкцията, според него, ще напомня Триумфалната арка в Париж, но ще я надмине по всички показатели.

Арката ще бъде разположена от противоположната страна на Мемориала на Линкълн на моста Арлингтън.

През октомври 2025 г. Тръмп вече съобщи за намерението си да построи арката за 250-годишнината от независимостта на САЩ.