Американският президент се съгласи на двуседмично примирие с Иран само два часа преди изтичането на ултиматума му за "унищожаване на цяла цивилизация". Примирието ще бъде реализирано при условие, че Иран отвори за всички кораби Ормузкият проток, написа американският президент в социалната си мрежа Truth Social.

"Въз основа на разговори с министър-председателя Шехбаз Шариф и фелдмаршал Асим Мунир от Пакистан, в които те поискаха да спра разрушителната сила, изпратена тази вечер към Иран, и при условие че Ислямска република Иран се съгласи на ПЪЛНОТО, НЕЗАБАВНО и БЕЗОПАСНО ОТВАРЯНЕ на Ормузкия проток, се съгласявам да преустановя бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици. Това ще бъде двустранно ПРИМИРИЕ!“, написа Тръмп в Truth Social.

"Причината да го направим е, че вече сме постигнали и надхвърлили всички военни цели и сме много далеч от окончателното споразумение относно дългосрочен мир с Иран и мир в Близкия изток“, написа Тръмп.

"Получихме предложение от 10 точки от Иран и вярваме, че то е работеща основа за преговори. Почти всички точки от миналите спорове са били договорени между Съединените щати и Иран, но двуседмичен период ще позволи споразумението да бъде финализирано и изпълнено. От името на САЩ, като президент, а също и като представител на страните от Близкия изток, е чест този дългосрочен проблем да е близо до разрешаване“, добави той.

CNN допълва, че Израел също се е ангажирал да спре ударите срещу Иран през следващите две седмици, докато преговорите продължават.