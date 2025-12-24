ВВС.
Според новите документи, през 90-те години магнатът е пътувал поне осем пъти с "Лолита Експрес", частния самолет на Епстийн, и поне веднъж, освен Гислен Максуел, е присъствала и неидентифицирана 20-годишна жена. Документите разкриват също, че една жена, също неидентифицирана, през 2020 г. е разказала на ФБР, че знае за "парти за проститутки“, проведено през 2000 г. в Мар-а-Лаго, където Тръмп е поканил всички присъстващи на друго парти, организирано в чест на Епстийн.
Разпространените файлове съдържат и писмо, което изглежда е било изпратено от Епстийн до Лари Насар, лекарят на националния отбор по гимнастика на САЩ, осъден за злоупотреби срещу десетки млади спортистки. То датира от периода, когато финансистът вече е бил в затвора през 2019 г. В писмото се споменава "любовта към младите жени на нашия президент“ по това време Доналд Тръмп: "Когато млада красавица минаваше покрай него, той обичаше да я "пипа“, докато ние се налагаше да ядем лоша храна в столовете на затворническата система. Животът е несправедлив“, пише Епстийн.
Осъзнавайки чувствителността на разпространената информация, Министерството на правосъдието придружи публикуването на новите файлове с една много точна и необичайна бележка: разпространените материали "включват неверни и сензационни твърдения“ срещу президента. Опитът да се минимизират щетите и да се защити президентът обаче не успя да успокои гнева от бавното разпространение на документите от американските власти (досега около 130 000 страници от над един милион са на разположение).
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.