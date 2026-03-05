Axios.
Той отбелязва, че няма да се съгласи с нов лидер, който ще продължи да прокарва политическия курс на убития по-рано по време на израелско-американската операция аятолах Али Хаменей. Според него в този случай САЩ ще трябва "след пет години“ отново да се върнат към военни действия в Иран.
Тръмп заявява, че счита кандидатурата на сина на Али Хаменей Моджтабу за недопустима.
"Искаме да видим някой, който ще донесе хармония и мир в Иран“, подчертава Тръмп.
