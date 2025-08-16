Новини
Тръмп: Всички са съгласни! Директно мирно споразумение, а не просто прекратяване на огъня
Автор: Николина Александрова 12:49Коментари (0)64
©
Президентът на САЩ Доналд Тръмп след разговора си с президента на Украйна Володимир Зеленски и лидерите на ЕС заяви, че се стреми към директно мирно споразумение, а не просто "споразумение за прекратяване на огъня, което често пъти не се спазва". Това съобщи Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

"Чудесен и много успешен ден в Аляска! Срещата с руския президент Владимир Путин премина много добре, както и късният телефонен разговор с украинския президент Зеленски и различни европейски лидери, включително високоуважавания генерален секретар на НАТО. Всички се съгласиха, че най-добрият начин да се сложи край на ужасната война между Русия и Украйна е да се сключи директно мирно споразумение, което да сложи край на войната, а не просто споразумение за прекратяване на огъня, което често пъти не се спазва. Президент Зеленски ще пристигне в Овалния кабинет във Вашингтон в понеделник следобед. Ако всичко върви по план, ще насрочим среща с президент Путин. Потенциално това ще спаси живота на милиони хора. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!"

