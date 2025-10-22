ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тръмп: Все още обмислям кога ще е срещата ми с Путин в Будапеща
"Не искам да пропиляваме срещата. Не искам да си губим времето. Така че ще видя какво ще се случи", казва той пред журналисти в Белия дом във вторник. "Не сме взели решение все още", подчерта Тръмп.
Решението дали срещата на върха Русия-САЩ ще се проведе в Унгария може да бъде взето през следващите няколко дни, отбеляза той.
"Никога не знаеш какво ще се случи", казва американският лидер, добавяйки, че медиите ще бъдат уведомени "през следващите два дни" какво обмислят да правят. "Много неща се случват", подчерта той.
От "Фокус" припомняме, че на 16-ти октомври Тръмп проведе телефонен разговор с Путин и заяви, че са се споразумели да се срещнат скоро в Будапеща. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков също потвърди, че Москва и Вашингтон ще започнат подготовката за новата среща между двамата лидери, която може да се проведе в унгарската столица. Според него това е "наистина много важен момент".
Подготовката за срещата ще започне в близкото бъдеще, след като се проведе телефонен разговор между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров, уточнява Ушаков.
В отговор унгарският премиер Виктор Орбан нареди сформирането на организационен комитет за улесняването на срещата на върха.
На 20-ти октомври Лавров и Рубио проведоха телефонен разговор, в който обсъдиха потенциалните стъпки за прилагането на договореностите, постигнати по време на телефонните разговори между Путин и Тръмп.
По-късно CNN съобщи, че срещата между Лавров и Рубио е отложена за неопределено време, което може да повлияе на преговорите в Будапеща между руския и американския лидер.
Както отбеляза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, срещата на върха Русия-САЩ изисква сериозна подготовка. Той допълни, че поради тази причина все още не са определени конкретни дати.
