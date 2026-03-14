Войната в Иран ще продължи толкова, колкото е необходимо. Това заяви преди минути американският президент Доналд Тръмп преди да се качи в самолета си във военновъздушната база Joint Base Andrews в Мериленд.

Той отказа да се ангажира с каквито и да било срокове, но военните планове са изпълнени за много по-кратко от предвиденото време. Според него американските военноморски сили в "най-скоро време“ ще започнат да съпровождат танкери и товарни кораби през Ормузкия проток.

Тръмп отново повтори, че САЩ са в доминираща позиция по отношение на Иран и са унищожили по-голямата част от военния капацитет на страната, но трябва да са сигурни, че Техеран няма да е в състояние да направи атомна бомба.

В пост в социалната си мрежа Truth Social Доналд Тръмп пише, че е унищожена цялата военна инфраструктура на важния за Иран остров Харг. Там е разположено цялото оборудване за износ на петрол на Техеран. Тръмп подчертава, че умишлено не е дал заповед за унищожаване на петролопроводната система и терминалите за танкерите. "Аз, обаче, ще преразгледам това си решение веднага, ако Иран, или някой друг, пречи на свободното преминаване на кораби през Ормузкия проток", категоричен е Тръмп. 

Той още веднъж призовава иранските военни и целият "терористичен режим" да сложат оръжие и да спасят "малкото останало от страната си". 

текст: Милен Кандарашев