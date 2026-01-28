Sky News.
"Това е по-голям флот от този, разположен във Венецуела, воден от големия самолетоносач USS Abraham Lincoln. Както и в случая с Венецуела, той (флотът) е готов, желаещ и способен бързо да изпълни мисията си, дори със сила, ако е необходимо“, написа Тръмп в TruthSocial.
Той допълни, че Иран трябва да седне на масата за преговори и да договори "справедлива и равноправна сделка“, която да ги спре да притежават ядрени оръжия.
"Времето изтича, то е наистина от съществено значение“,подчерта Тръмп, добавяйки, че следващата атака на САЩ срещу Иран - след ударите им по ядрените съоръжения на страната миналия юни - "ще бъде много по-лоша“.
