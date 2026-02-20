Sky News.
Американският президент благодари на тримата съдии, които са гласували в негова полза, преди да заяви, че чуждите държави, "които ни ограбват от години“, сега "танцуват по улиците“.
"Няма да танцуват дълго, уверявам ви“, добавя той.
"Демократите в съда са развълнувани. Те автоматично гласуват с "не“.
"ФОКУС" припомня, че Върховният съд на САЩ се произнесе относно законността на мащабните мита, наложени от Доналд Тръмп миналата година. Съдът отмени митата.
