Тръмп: Срещата ми със Си Дзинпин беше невероятна
Автор: Илиана Пенова 08:10
©
Американският президент Доналд Тръмп се срещна с китайския лидер Си Цзинпин в южнокорейския град Пусан. 

Доналд Тръмп е на борда на Air Force One - и разкрива как са преминали важните разговори с китайския му колега Си Дзинпин, пише SkyNews.

Американският президент определи срещата като "невероятна“ - казвайки пред репортери, че са били взети много решения.

Той потвърди, че тарифите върху китайските стоки, изнасяни за САЩ, ще бъдат намалени - и ще посети страната през април.

Постигнато е споразумение, че Пекин ще работи "усилено“, за да спре навлизането на фентанил в САЩ, което предизвика здравна криза.

Тръмп каза, че има определени въпроси, които не са били обсъждани, но потвърди, че полупроводниковите чипове са били на дневен ред.

"По скала от 1 до 10, срещата със Си беше 12“, каза той пред репортери на път обратно за САЩ.

След бурно посещение в Азия, президентът заяви, че е "твърде зает“, за да се види със севернокорейския лидер Ким Чен Ун, но добави, че е готов да се върне.

Основен източник на търговско напрежение между Вашингтон и Пекин е свързан с решението на Китай да спре да купува американска соя.

Но в потенциална маслинова клонка, сега е потвърдено, че покупките започват да се възобновяват.

Министърът на земеделието на САЩ Брук Ролинс заяви: "Това е чудесно начало, тъй като продължаваме да изграждаме система, в която американското земеделие процъфтява и се конкурира при справедливи условия.“

Соевите зърна се използват във всичко - от храна за животни до гориво - и американските фермери усещат последиците от тази криза, тъй като Китай беше техният основен задграничен пазар.

Тази първоначална поръчка - за 180 000 метрични тона - е сравнително малка в сравнение с 27-те метрични тона, изнесени за Пекин миналата година.

