|Тръмп: Путин продължава да се бори въпреки милионите загуби на Русия - време е да спре
Рръмп коментира войната в Украйна по време на среща в Белия дом с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган, предава Укринформ.
"Както знаете, аз уреждах седем войни... и мислех, че тази ще бъде една от тези, които са по-лесни за уреждане. Но съм много разочарован от Путин“, отбелязва Тръмп.
Президентът на САЩ добавя, че "въпреки милионните загуби на РФ и незначителните постижения на бойното поле, Путин продължава да воюва".
"Няма да наричам никого "хартиен тигър", но Русия е похарчила милиони и милиони долари за бомби, ракети, амуниции, а също и за човешки животи – техните животи, и практически не е спечелила никаква територия. Мисля, че е време да се спре", заявява Тръмп.
