BBC.
"Републиканците трябва да гласуват за разкриването на досиетата на Епстийн, защото нямаме какво да крием", написа Тръмп в Truth Social в неделя вечерта. Промяната на позицията на президента идва на фона на сигналите, че десетки републиканци са готови да подкрепят разкриването на документите.
Камарата ще гласува тази седмица законопроект, който задължава Министерството на правосъдието да публикува всички некласифицирани материали, свързани с Епстийн. Одобрението в Камарата изглежда почти сигурно, но остава неясно дали Сенатът ще подкрепи инициативата. Ако бъде приета, мярката ще трябва да бъде подписана и от Тръмп.
Законопроектът, известен като Закон за прозрачност на досиетата на Епстийн, има както републиканска, така и демократическа подкрепа. Съавторът му, републиканецът Томас Маси, прогнозира, че до 100 републиканци може да гласуват "за". Тръмп направи изявлението си малко след завръщането си от Флорида, като отново отхвърли публикуваните досега материали, наричайки ги "измама", организирана от демократите. Коментарът му дойде дни след като демократи от Комисията за надзора разпространиха имейл кореспонденция между Епстийн и Гислейн Максуел, която включваше и препратки към Тръмп.
В отговор републиканците публикуваха голяма част от 20 000 файла по случая. Спорът около досиетата доведе до публичен конфликт между Тръмп и една от най-ярките му съюзнички - конгресменът Марджъри Тейлър Грийн. Той я обвини, че е "предателка", а тя отговори, че президентът е отклонил фокуса си от принципа "Америка на първо място". Междувременно оцелели от злоупотребите на Епстийн и семейството на Вирджиния Джуфре призоваха Конгреса в открито писмо да гласува за пълното разкриване на досиетата, напомняйки на законодателите за "отговорността към техните избиратели и жертвите".
