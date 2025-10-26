ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тръмп: Посредничеството в мирното споразумение между Тайланд и Камбоджа е по-забавно от голфа
В речта си по време на подписването на мирното споразумение, известно като Мирното споразумение от Куала Лумпур, Тръмп заявява, че преговорите са започнали по-рано тази година, след като по границата между Тайланд и Камбоджа избухнаха въоръжени сблъсъци, довели до многобройни жертви и разселване на хиляди цивилни граждани.
"Всъщност бях в Търнбери (голф курорт) в Шотландия, когато го направих. Беше прекрасен ден, но заявих, че това е много по-важно от играта на голф, така че седяхме там цял ден и провеждахме телефонни разговори".
"Лишихте ме от много добро забавление. Можех да се забавлявам много".
"Но това е много по-забавно за мен от всичко друго, защото спасявате хора и спасявате страни", заявява той.
Тръмп също така заявява, че мирното споразумение, подписано от тайландския премиер Анутин Чарнвиракул и камбоджанския премиер Хун Манет, е едно от няколкото дипломатически успехи, постигнати по време на неговото управление.
Той допълва, че мирното споразумение е едно от осемте конфликти, които неговата администрация е прекратила за осем месеца.
"Средно по един на месец. Никога в историята не е имало нещо подобно. Никога. И никога няма да има".
"Не мога да се сетя за нито един президент, който някога да е разрешил война. Те започват войни, но не ги разрешават.
Така че нищо подобно не е правено в историята и за мен е чест да участвам в това".
Тайланд и Камбоджа подписаха историческо мирно споразумение, което проправя пътя за прекратяване на месеци наред продължаващите смъртоносни военни сблъсъци.
При подписването на споразумението, подписано от Анутин и Хун Манет, присъстват Доналд Тръмп и министър-председателя на Малайзия Датук Сери Анвар Ибрахим, който работеше за прекратяване на граничните враждебности между двете страни.
