The Times.
"Аз самият не съм виждал документите, но някои много важни хора ми казаха, че те не само ме оневиняват, но и показват обратното на това, което радикалната левица и други очакваха“, заяви Тръмп пред репортери в Air Force One
Тръмп, който призна, че е бил приятел с Епстийн, многократно е отричал всякакво участие или знание за сексуалните му посегателства, отбелязвайки, че приятелството им е приключило преди години.
Министерството на правосъдието на САЩ предупреди вчера, че публикуваните документи може да съдържат "неверни и сензационалистични“ твърдения за Тръмп.
