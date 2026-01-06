Какато бе обявено малко по-рано Доналд Тръмп говори пред републиканските законодатели. След като излезе на сцената под звуците на "God Bless the U.S.A." известна и като "Proud to Be an American" на Лий Грийнуд, Тръмп бързо се впусна в това, което счита за свои успехи откакто се върна в Белия дом преди почти година.Той бързо спомена Венецуела, като заяви, че САЩ са преживели "успешна нощ“ само преди няколко дни.Доналд Тръмп заяви, че операцията във Венецуела за свалянето на Николас Мадуро доказва, че "имаме най-мощната, най-смъртоносна и най-съвършената“ армия.Той добави: "Това е най-страховитата армия на планетата Земя и няма дори близка конкуренция. Знаете, отдавна го повтарям. Никой не може да ни победи".Във вторник ООН изрази дълбока загриженост след военната намеса на САЩ във Венецуела, предупреждавайки, че тя "е подкопала основен принцип на международното право". Много държави оспорват законността на американската намеса в страната.Срещата се провежда в Кенеди Център, който е обект на спорни усилия за преименуване.Управителният съвет на институцията, който според информация в различни медии е бил подбран лично от Тръмп, гласува преди Коледа да бъде преименуван на "Тръмп-Кенеди център", но това не бе одобрено от Конгреса и бе критикувано от членове на семейство Кенеди.