CNN. Той не подкрепи репликата си с никакви по-съществени доказателства, отбелязва телевизията.
"Нека да ви кажа – ние победихме. Знаете ли, никога не е хубаво да се казва предварително, че си победил. Победихме. Победихме, в първия час всичко свърши, но победихме“, каза от трибуната Тръмп.
В изказванията си досега президентът дава противоречиви послания колко време ще продължи военната операция срещу Иран, отбелязва CNN. На моменти той казва, че войната е изпреварила значително графика си, след което заявява, че ще продължи между четири и шест седмици. Че САЩ са спечелили, но "не са спечелили достатъчно“. И че ударите са едновременно "война“ и "кратка екскурзия“.
В изказването си в Кентъки Тръмп обърна внимание и на факта, че МАЕ отпусна рекордно количество от 400 милиона барела нефт на световните пазари в опит да стабилизира цените на суровината. "Това значително ще намали цените на петрола, тъй като слагаме край на тази заплаха за Америка и света“, подчерта Тръмп.
САЩ също ще използват своя стратегически петролен резерв за попълване на прекъсванията в доставките от Близкия Изток.
текст: Милен Кандарашев
