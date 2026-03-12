"Ние победихме в Иран“, заяви американският президент Доналд Тръмп в реч пред привърженици в Кентъки, предава. Той не подкрепи репликата си с никакви по-съществени доказателства, отбелязва телевизията."Нека да ви кажа – ние победихме. Знаете ли, никога не е хубаво да се казва предварително, че си победил. Победихме. Победихме, в първия час всичко свърши, но победихме“, каза от трибуната Тръмп.В изказванията си досега президентът дава противоречиви послания колко време ще продължи военната операция срещу Иран, отбелязва CNN. На моменти той казва, че войната е изпреварила значително графика си, след което заявява, че ще продължи между четири и шест седмици. Че САЩ са спечелили, но "не са спечелили достатъчно“. И че ударите са едновременно "война“ и "кратка екскурзия“.В изказването си в Кентъки Тръмп обърна внимание и на факта, че МАЕ отпусна рекордно количество от 400 милиона барела нефт на световните пазари в опит да стабилизира цените на суровината. "Това значително ще намали цените на петрола, тъй като слагаме край на тази заплаха за Америка и света“, подчерта Тръмп.САЩ също ще използват своя стратегически петролен резерв за попълване на прекъсванията в доставките от Близкия Изток.