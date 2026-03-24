Цените на петрола на световните борси отново подскочиха и достигнаха нивата от 100 долара за барел от сорта Брент след краткосрочния спад, последвал изявленията на Доналд Тръмп за преговори с Иран и пет дневен мораториум върху ударите срещу страната, предава. Търговците, обаче, са притеснени, че Иран продължава да отрича да води такива преговори, а тази нощ отново изстреля ракети срещу енергийна инфраструктура в Израел, Кувейт, Бахрейн и Саудитска Арабия.Непосредствено след изказването на Тръмп за преговорите суровината отбеляза спад с близо 10% до 91.70 долара за барел. Американският лек суров петрол също поевтиня с 8 на сто до 84.59 долара за барел. Постепенно, обаче, несигурността и противоречивите съобщения, които идват от Близкия Изток доведоха до връщането на позициите на сорта Брент до психологическата граница от 100 долара.В реч в Мемфис Доналд Тръмп заяви, че "Иран има още един шанс за мир“, без да даде допълнителни подробности за евентуалната сделка."Цял живот водя преговори, но с Иран преговорите продължават много дълго. Но този път те имат предвид бизнес и се надявам да приемат сделката“, допълни Тръмп.