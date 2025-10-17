ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Тръмп: Европа има много пари, тя ще купува оръжия за Украйна
"Да, ние произвеждаме много оръжия, имаме Tomahawk-всички ги искат. Сега Европа купува много оръжия за Украйна. Европа има много пари".
Днес (17 октомври) вечерта във Вашингтон се провежда среща между Володимир Зеленски и Доналд Тръмп, която може да определи по-нататъшния ход на войната и в Украйна. Основна тема на разговора е предоставянето на ракети Tomahawk.
"Америка не дава жертви, не плаща за тази война. Европа и нато плащат сега. Това е много важно за нас", допълни Тръмп.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: