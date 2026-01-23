Reuters.
Тръмп отбеляза още, че САЩ следят отблизо действията на Иран.
''Имаме огромен флот, който се насочва в тази посока", заяви Тръмп пред репортери на бордна на президентския самолет.
Американският президент също се похвали, че е спрял 837 екзекуции в Иран в четвъртък. Според него повечето от тях са били на млади мъже, които е трябвало да бъдат обесени.
Той подчерта, че е предупредил иранските власти, че ако екзекуциите се извършат, САЩ ще отвърнат с удар, който ще бъде по-силен от предишната атака срещу ядрените им съоръжения.
''Час преди екзекуциите да се извършат, те бяха отменени. И наистина казаха, че отменят, а не отлагат“, подчертава президентът.
