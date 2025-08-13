Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Тръмп: Ако срещата в Аляска мине добре, ще има втора среща с Путин и Зеленски
Автор: Николина Александрова 20:25Коментари (1)54
©
Американският президент Доналд Тръмп заявява, че "бърза втора среща" между него, Владимир Путин и Володимир Зеленски вероятно ще последва срещата на върха в Аляска в петък, предава Sky News.

"Има много добри шансове да имаме втора среща, която ще бъде по-продуктивна от първата, защото на първата ще разбера къде сме и какво правим“, посочва Тръмп, отговаряйки на въпроси в Центъра "Кенеди" във Вашингтон.

Той добавя: "Може да няма втора среща, защото ако сметна, че не е уместно да я има, защото не съм получил отговорите, които трябва да получим, тогава няма да има втора среща“.

По-рано бе съобщено, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп търси място за провеждане на тристранна среща на върха с участието на Русия и Украйна в края на следващата седмица.

Още по темата: общо новини по темата: 3659
13.08.2025 »
13.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
11.08.2025 »
предишна страница [ 1/610 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Европа я унизиха два пъти. Първият път, когато Урсула подписа икономическия договор със САЩ, за който съм сигурен, че тук нищо не се е казало, защото е страшен във всеки смисъл на думата. И вторият път, когато избраха място за срещата не къде да е, а в Аляска. Колко символично само. Далеч от Европа, далеч от Украйна. Изводите са за онези, които могат да мислят.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
14:42 / 11.08.2025
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
11:21 / 12.08.2025
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
16:47 / 11.08.2025
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
12:56 / 12.08.2025
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
15:40 / 11.08.2025
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
15:30 / 11.08.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
България и Войната в Украйна
Животните на Фокус
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Огнище на шарка по дребните преживни животни
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: