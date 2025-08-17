Тропическата буря "Ерин" се засили до ураган от 5-та степен и връхлита северните карибски острови

© Тропическата буря "Ерин" се засили до ураган от 5-та степен в северната част на Карибите и продължава да се усилва, съобщи Националният център за ураганите на САЩ, предава Associated Press.



Ураганът "Ерин" внезапно се засили за един ден и донесе проливни дъждове и силни ветрове на множество острови в Карибско море с максимални ветрове до 220 километра в час, съобщава Националният център за урагани в Маями.



Ураганът "Ерин" претърпява структурни промени, но остава мощен“ и нанася тежки удари на Пуерто Рико и Вирджинските острови. Центърът на бурята се е намирал на около 230 километра североизточно от Сан Хуан, Пуерто Рико, и се е движил на запад-северозапад със скорост от 22 километра в час.



Според прогнозите на Националния център за урагани, проливните дъждове в някои райони могат да причинят внезапни наводнения, свлачища и земни маси.



Предупреждения за тропически бури са издадени за Сан Мартин, Сан Барт и островите Търкс и Кайкос.



Националната метеорологична служба в Сан Хуан издаде предупреждение за ветрове до 80 километра в час, призовавайки хората да се евакуирът.



Крайбрежните райони на САЩ, като Лонг Айлънд в Ню Йорк и Кейп Код в Масачузетс, са изправени пред по-голям риск от директни и потенциално тежки тропически бури или урагани, отколкото голяма част от крайбрежията на Южния Атлантик, Средния Атлантик и Нова Англия, се посочва в изявлението.



"Ерин" е петата буря от сезона на атлантическите урагани, който продължава от 1 юни до 30 ноември, но първата, която достига статут на ураган.