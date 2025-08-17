Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Тропическата буря "Ерин" се засили до ураган от 5-та степен и връхлита северните карибски острови
Автор: Николина Александрова 15:28Коментари (0)60
©
Тропическата буря "Ерин" се засили до ураган от 5-та степен в северната част на Карибите и продължава да се усилва, съобщи Националният център за ураганите на САЩ, предава  Associated Press.

Ураганът "Ерин" внезапно се засили за един ден и донесе проливни дъждове и силни ветрове на множество острови в Карибско море с максимални ветрове до 220 километра в час, съобщава Националният център за урагани в Маями.

Ураганът "Ерин" претърпява структурни промени, но остава мощен“ и нанася тежки удари на Пуерто Рико и Вирджинските острови. Центърът на бурята се е намирал на около 230 километра североизточно от Сан Хуан, Пуерто Рико, и се е движил на запад-северозапад със скорост от 22 километра в час.

Според прогнозите на Националния център за урагани, проливните дъждове в някои райони могат да причинят внезапни наводнения, свлачища и земни маси.

Предупреждения за тропически бури са издадени за Сан Мартин, Сан Барт и островите Търкс и Кайкос.

Националната метеорологична служба в Сан Хуан издаде предупреждение за ветрове до 80 километра в час, призовавайки хората да се евакуирът.

Крайбрежните райони на САЩ, като Лонг Айлънд в Ню Йорк и Кейп Код в Масачузетс, са изправени пред по-голям риск от директни и потенциално тежки тропически бури или урагани, отколкото голяма част от крайбрежията на Южния Атлантик, Средния Атлантик и Нова Англия, се посочва в изявлението.

"Ерин" е петата буря от сезона на атлантическите урагани, който продължава от 1 юни до 30 ноември, но първата, която достига статут на ураган.

Още по темата: общо новини по темата: 1253
17.08.2025 »
14.08.2025 »
14.08.2025 »
14.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
предишна страница [ 1/209 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
11:58 / 15.08.2025
КНСБ: Цените в големите магазини са по-високи от малките, а продуктите на едро са с до 30% по-евтини 
КНСБ: Цените в големите магазини са по-високи от малките, а продуктите на едро са с до 30% по-евтини 
11:47 / 15.08.2025
НОИ съобщи базата, на която ще се отпускат новите пенсии
НОИ съобщи базата, на която ще се отпускат новите пенсии
11:57 / 15.08.2025
Статистиката показва: Режийните за дома скочиха с 16.7% за година, а данъците с близо 20 на сто
Статистиката показва: Режийните за дома скочиха с 16.7% за година, а данъците с близо 20 на сто
16:28 / 15.08.2025
Икономисти: Начинът на определяне на минималната заплата изкривява пазара на труда
Икономисти: Начинът на определяне на минималната заплата изкривява пазара на труда
17:18 / 15.08.2025
Агенцията по заетостта впрегна на работа над 7 200 айляци само за месец
Агенцията по заетостта впрегна на работа над 7 200 айляци само за месец
15:23 / 15.08.2025
Два хеликоптера се включиха в борбата с огъня в Пирин
Два хеликоптера се включиха в борбата с огъня в Пирин
14:53 / 15.08.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
Пожари 2025
Поскъпване на хранителните продукти
Природни стихии
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: