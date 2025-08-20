ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Трогателната история на мъж, завършил образованието си на 40: Просто се срамувах
Робърт е живото доказателство, че никога не е твърде късно да промениш радикално живота си. На 40 години той взема бакалавърска степен и я получава с 9,26, най-високата оценка на есенната сесия на изпита. Той си спомня как е стигнал дотук. Робърт Константин: В следващия период успявах, но в чужбина, защото там не изискваха (диплома за бакалавърска степен). Не ги интересуваше какво образование имаш, а какво знаеш да правиш. Изобщо не се чувствах удовлетворен. Той работи известно време в селското стопанство в Италия, след което се премества в Англия. Носталгията го връща в страната. Той обаче е сполетян от болезнена реалност: без диплома за средно образование не може да си намери добре платена работа. Робърт Константин: Наистина имах нужда от диплома в Румъния. Бях отхвърлен и просто се засрамих, когато отидох да кандидатствам за работа, за да им кажа, че нямам абсолютно никаква диплома, нищо. След период на опити да си намери работа в Сибиу, той решава да замине със съпругата си за Швейцария. Върна се в страната миналия месец.
Робърт Константин: Оттогава започнах да уча доста много, интензивно, дори по 8 часа на ден. За Робърт, бакалавърската степен е най-голямото му постижение досега. Робърт Константин: Беше малко трудно с румънски. Историята беше доста лесна за мен, защото съм запален по историята, а географията... Пътувах доста из Европа и ми беше лесно да я разбера. Сега Робърт иска да отиде в колеж и насърчава младите хора, които искат да заминат в чужбина, да не се отказват от обучението си. Робърт Константин: Няма "Не мога!“, има само "Не искам!“. Училището не е само за ходене и връщане, в крайна сметка училището може да те определи като личност.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: