''Благодарим на американската страна за участието и последователната работа в преговорния процес. Благодарни сме на Швейцария за организацията и условията, предоставени за провеждане на срещите.
Имаме рамка за работа, договорена от президента на Украйна, и ясен мандат. Въпросите за сигурност и хуманитарните въпроси са на дневен ред.
Работим конструктивно, фокусирано и без излишни очаквания. Нашата задача е максимално да придвижим напред онези решения, които могат да доближат устойчивия мир“, отбелязва Умеров в социалните мрежи, обявявайки началото на преговорите.
