Трима души са загинали, а 12 са били ранени след преминаването на торнадо през щата Мичиган, информира. Природната стихия се е разразила на около 200 километра западно от Детройт.Мощната буря е преминала през района на Юниън Лейк, като се съобщава за изтръгнат покрив на магазин за строителни материали, повалени дървета и множество летящи отломки.Гръмотевични бури с ветрове над 100 км/ч са се развили на няколко места в щата, близо до границата с Индиана. Повредени са били електропроводи и кабели за интернет. Няколко къщи са били изцяло разрушени.От съображения за сигурност са били затворени и пътища.