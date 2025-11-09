Новини
Трима загинаха при силна буря на испанския остров Тенерифе
Автор: Борислава Благоева 12:45Коментари (0)66
©
Трима души загинаха, а 15 бяха ранени в събота, след като силна буря удари испанския курортен остров Тенерифе. Това съобщиха днес службите за спешна помощ, предава  Reuters.

Спасителен хеликоптер е откарал мъж, завлечен във водата на плажа Ла Гуанча в северната част на острова. Той е бил обявен за мъртъв при пристигането си в болницата.

При друг инцидент мъж е бил намерен във водите на Атлантическия океан, близо до плажа Ел Кабесо в южната част на острова. Спасители и медицински персонал не са успели да го реанимират и той е бил обявен за мъртъв на място.

Жена също е починала от сърдечен удар, след като вълна е отнесла 10 души в морето в Пуерто де ла Круз, в северната част на Тенерифе. Трима други членове на групата са били сериозно ранени и са откарани в болница за лечение.

Канарските острови, испански архипелаг край западния бряг на Африка, който включва Тенерифе, са в готовност за сигнали за тревога, съобщиха службите за спешна помощ на островите в неделя.

