The Local.
Лавината е отнесла общо шестима скиори, четирима от които са били придружавани от професионален водач, според същото съобщение.
"Въпреки бързата намеса на спасителните служби, трима души загинаха. Всички бяха оборудвани с лавинни предаватели“, подчертават от ръководството на ски курорта. Започнато е разследване.
Опасността от лавини в района в момента е много висока (4 по скалата от 1 до 5), напомня курортът на скиорите, като ги призова да останат в безопасни райони, където има локализационни предаватели.
Преминаването на бурята Нилс през Франция вчера доведе до много силни снеговалежи, като донесе от 60 до 100 сантиметра свеж сняг, а на места и още повече в планинския масив, според френската метеорологична служба Météo-France.
Службата издаде червено предупреждение за лавина за целия вчерашен ден в Савоа, което е изключително рядко решение във Франция.
Изправени пред опасността, много ски курорти във Френските Алпи решиха да затворят изцяло или частично ски центровете си вчера.
