|Трима са тежко ранени след инцидент с хеликоптер в Сакраменто
Хеликоптерът, управляван от Reach Air Medical Services, се е разбил малко след 19:00 часа местно време в източните ленти на магистралата близо до авеню "Хау", съобщава пожарната служба на Сакраменто.
Магистралата в посока изток е напълно затворена. Трима членове на екипажа, които са били на борда, са откарани в болници с тежки наранявания, съобщава капитан Джъстин Силвия от пожарната служба.
Един член на екипажа е бил намерен заклещен под хеликоптера, а други двама са били разположени на пътното платно, когато първият екип от пожарната пристигнал.
Самолетът е трябвало да бъде повдигнат с помощта на капитана на пожарната и минувачи, за да се извади заклещеният член на екипажа.
Кметът на Сакраменто Кевин Маккарти заяви, че е имало "ужасяваща катастрофа с хеликоптер" на път 50 в посока изток-запад от 59-та улица и че оцелелите са настанени в местните болници.
Причината за катастрофата все още се разследва.
