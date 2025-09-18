ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трима са арестувани за кражбата на ценна статуя на Ейбрахам Линкълн
28-годишният Стив Коронадо, 20-годишната Алма Фонтенот и 49-годишният Брус Шелвин са обвинени във влизане с взлом и кражба на стойност над 25 000 долара, съобщи шерифската служба на окръга. Съобщава се още, че Коронадо има три обвинения за притежание на крадена собственост.
Полицията твърди, че триото е счупило прозореца на имението и градината Хумас Хаус в Дароу в събота (13 септември) през нощта, за да си пробие път в дома в плантацията, преди да избяга със статуята на Линкълн. Историческата стойност на статуята се оценява на над 166 000 долара, добавиха властите.
След като се сдобили със статуята, създадена от Гутзон Борглум, скулпторът, който също стои зад изработването на планината Ръшмор, заподозрените я нарязали на няколко парчета.
Някои от частите са били продадени в заложна къща и магазин за злато и сребро, разположени в Метери, Луизиана.
Бет Хигинс, управител на Southern Coin and Precious Metal в Метери, казва, че магазинът е закупил едва разпознаваемо парче от статуята за 3300 долара. Тя обаче отбелязва, че нейният персонал вече е бил наясно с кражбата на статуята на Линкълн и е уведомил незабавно органите на реда, пише още британската медия.
