Трима души загинаха, след като бяха премазани от камион по румънска магистрала

© Човек загина днес, след като беше блъснат от камион на магистрала А1 в окръг Алба в Румъния.



Също на магистрала А1 двама млади хора загинаха вчера, след като бяха блъснати от камион, припомня Digi24. Според първоначалната информация, двамата са били пешеходци и са се намирали на пътното платнo, когато камион ги блъска. За съжаление, медицинският екип не успява да ги реанимира и загиват вследствие на нараняванията си.



Според Инспектората за извънредни ситуации в Алба, цитирани от Agerpres, пожарната служба се е намесила, за да осигури помощ при катастрофа, където се твърди, че човек е бил блъснат от камион.



Изпратени са пожарна кола и екип за първа помощ. След като на мястото на инцидента пристигнали екипите за интервенция, те установили, че лицето, блъснато от камиона, е с наранявания, несъвместими с живота, и е обявено за мъртво от медицинския екип.