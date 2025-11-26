wionews.
В сряда (26 ноември) Хонконг стана свидетел на най-тежкия пожар от 10 години насам, когато огромен жилищен комплекс бе обхванат от пламъци.
Броят на жертвите достигна най-малко 36, а над 200 души са в неизвестност. Пожарът избухна следобед и продължава да гори дори в ранните часове на четвъртък.
Огромни пламъци обхванаха първо бамбуковите скелета на няколко жилищни блока в комплекса Уанг Фук Корт, който включва близо 2000 апартамента в осем кули в северния район на Тай По и според информациите е бил в процес на ремонт.
