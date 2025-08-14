Трима балканци бяха брутално убити в Боливия, откриха телата им в найлонови торбички!

© Red Uno Santa Cruz Двама сръбски граждани и един от Северна Македония бяха убити в бой от наркокартел в Южна Америка. Според съобщения в медиите телата им са били открити в черни найлонови торбички, докато неофициална информация сочи, че са били брутално измъчвани, преди да бъдат екзекутирани в Боливия, съобщи VOX News.



"Телата са изпратени за аутопсия, за да се установи точната причина за смъртта. Жертвите все още не са официално идентифицирани. Първоначалните данни сочат, че са били измъчвани, убивани и след това опаковани в черни найлонови торбички“, съобщават източници от доклада от разследването пред "Новости“.



Според сръбските медии, един от убитите е Милян Г., известен като "Хитри“ от Ниш, лидер на международна организирана престъпна група, занимаваща се с разпространение на големи количества кокаин от Южна Америка към западноевропейски страни.



Той е екзекутиран преди два дни, вероятно на територията на Боливия, заедно с Деянчо Л., гражданин на Северна Македония.



Третата жертва, също от Ниш, е пътувала до Южна Америка с фалшиви документи. Подозира се, че убийствата са свързани с конфликти между престъпни групировки за доминация в търговията с наркотици.



"Новости“ припомня, че преди това някои медии неправилно съобщиха, че убитите са трима сърби, но по-късно беше потвърдено, че това са двама сърби и един македонец.