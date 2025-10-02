ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тригодишно дете откри граната от Втората световна война в двора на дома си във Вашингтон
Детето внесло гранатата в къщата, за да го покаже на родителите си, които след това се обадили на 911 около 18:45 ч. местно време, съобщават от шерифската служба на окръг Грант.
Екипът за обезвреждането на бомбите на щатския патрул на Вашингтон е оказал съдействие, като е установил, че гранатата е активна. След това екипът е отнесъл устройството в район северно от Хартлайн, където е обезвредили оръжието, съобщават властите.
Все още не е ясно как гранатата се е озовала в предния двор на семейството или колко дълго е била там.
Не е съобщено за пострадали при инцидента.
Гранатата изглежда е импровизирано взривно устройство (СВУ) и не е от военно качество, съобщава екипът пред телевизионната станция KREM2.
"Тези гранати наистина нямат никакъв контрол на качеството", казва командир Клиф Прат. "Тези необичайни гранати просто са произведени някъде без каквито и да било кодове за заключване от производителя или нещо подобно".
Подобни открития не са необичайни за района, предвид бившите военни бази в окръг Грант, съобщава Кайл Форман, говорител на шерифската служба.
