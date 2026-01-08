Spiegel.
След няколко часа издирване, екипите на спешна помощ успяват да извадят само телата на жертвите. 200 служители на аварийните служби, включително специално обучени кучета, са участвали в спасителната акция, съобщи по-рано кметът на Албщат Роланд Тралмър.
Причината за експлозията на газ все още се разследва.
Газозахранването на цялата улица е спряно. Няма причина за опасения от нови експлозии.
