Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Три непълнолетни сестри загинаха при преобръщане на мигрантска лодка
Автор: Елиза Дечева 16:44Коментари (0)72
©
"Опасно пренаселена" лодка с мигранти, пътуваща към Италия се преобърна.  Вследствие на инцидента са починали три сестри на 9, 11 и 17-годишна възраст, пише The Sun.

Телата на момичетата са били открити в лодката, след като спасители са се втурнали да спасяват мигрантите, идващи от Либия.

Благотворителната организация за мигранти RESQSHIP заяви, че лодката е била "опасно пренаселена" и е била ударена от вълни до 5 фута, преди спасителния кораб да пристигне на мястото.

Сред 65-те души, спасени от кораба, са и три бременни жени, деца и 7-месечно бебе.

От организацията допълват, че един човек е в неизвестност, след като паднал зад борда.

Още по темата: общо новини по темата: 702
24.08.2025 »
24.08.2025 »
23.08.2025 »
23.08.2025 »
23.08.2025 »
23.08.2025 »
предишна страница [ 1/117 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Майката на малкия Иван от Разлог, който загина в Несебър: Той ме питаше "добър ли съм, мамо?". Когато му казвах, че е моята гордост, той ходеше наперен
Майката на малкия Иван от Разлог, който загина в Несебър: Той ме питаше "добър ли съм, мамо?". Когато му казвах, че е моята гордост, той ходеше наперен
19:53 / 22.08.2025
Жесток инцидент със загинал младеж в Петричко
Жесток инцидент със загинал младеж в Петричко
22:28 / 22.08.2025
Мистериозна кражба на шоколад в Сандански
Мистериозна кражба на шоколад в Сандански
11:31 / 22.08.2025
Временно промят маршрута на благоевградската Линия 1 заради ремонт на Е-79
Временно промят маршрута на благоевградската Линия 1 заради ремонт на Е-79
15:02 / 22.08.2025
ЮЗУ "Неофит Рилски" обяви таксите за обучение срещу заплащане за 2025/2026 г.
ЮЗУ "Неофит Рилски" обяви таксите за обучение срещу заплащане за 2025/2026 г.
12:17 / 22.08.2025
Имотният данък: От около 502 лв. на човек в Несебър до под 4 лв. в Сатовча
Имотният данък: От около 502 лв. на човек в Несебър до под 4 лв. в Сатовча
21:47 / 22.08.2025
Защо чешмяната вода по родното Черноморие не е за приходящите туристи?
Защо чешмяната вода по родното Черноморие не е за приходящите туристи?
15:05 / 22.08.2025
Актуални теми
Водна криза
Световна черна хроника
Художествена гимнастика - състезания и подготовка
Масови протести в Сърбия 2025 г.
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: