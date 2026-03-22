ЗАРЕЖДАНЕ...
Три къщи се срутиха в Рим заради експлозия на газ
©
Към момента е известно, че двама души са тежко ранени в резултат на инцидента. Около 70 души са евакуирани.
На мястото на инцидента са пристигнали полицаи и медици. Води се разследване за установяване на причините за инцидента.
Според пожарникарите, експлозията на бутилка с втечнен газ е причинила срутването. Взривът е засегнал три къщи, като е разрушил всички стени на сградите, а отломките са повредили паркирани наблизо автомобили.
Продължава издирването на други възможни жертви, които може да са под развалините.
ФОКУС съобщи по-рано за друга мощна експлозия, причинена също от изтичане на газ. В един от кварталите на Истанбул експлозия разруши напълно две сгради, което доведе до затрупани хора под отломките. За щастие всичките затрупани - 9 на брой, бяха извадени живи от турските спасителни служби.
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.