© виж галерията Руският правителствен самолет Ил-96 на Специалния летателен отряд "Россия“, полет RSD 381, с правителствената делегация на Русия пристигна в американския щат Аляска. Полетът на руската делегация бе последват от още два самолета, които отлетяха от Москва в интервал от един час.



Полет RSD-171 излетя от Москва 40 минути преди RSD 381 да кацне в Аляска, като според данните на Flightradar24, кръжа известно време около руската столица, след което се отправи към Аляска. Трети самолет излетя от летище "Внуково" и последва полет RSD-171. Преди минути излетя и чартърен полет от Москва до Аляска.



Предполага се, че на един от тези полети трябва да е руският президент Владимир Путин.



Както бе съобщено, срещата между Тръмп и Путин е насрочена за 15 август в Аляска, във военната база Елмендорф-Ричардсън в град Анкъридж. Тръмп ще отлети за Аляска по-късно.