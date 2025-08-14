ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
Полет RSD-171 излетя от Москва 40 минути преди RSD 381 да кацне в Аляска, като според данните на Flightradar24, кръжа известно време около руската столица, след което се отправи към Аляска. Трети самолет излетя от летище "Внуково" и последва полет RSD-171. Преди минути излетя и чартърен полет от Москва до Аляска.
Предполага се, че на един от тези полети трябва да е руският президент Владимир Путин.
Както бе съобщено, срещата между Тръмп и Путин е насрочена за 15 август в Аляска, във военната база Елмендорф-Ричардсън в град Анкъридж. Тръмп ще отлети за Аляска по-късно.
