|Трагедията в Кочани: Почина един от вокалистите на групата ДНК
За смъртта на Панчо потвърдиха от прокуратурата и уведомиха, че ще издадат заповед за аутопсия на лицето, за което процедурата временно е спряна именно заради здравословното му състояние.
Част от медиите съобщиха, че Панчо е починал тази сутрин в 10 часа, след продължително лечение в частната болница "Систина".
"Систина“ изрази съболезнованията си на семейството на Панчо, неговите близки и цялата македонска общественост.
"Дълбоко съчувстваме на семейството на Панчо, на близките му, както и на цялата македонска общественост, защото загубата е огромна за всички нас. Уважавайки неприкосновеността на личния живот на всеки наш пациент и съгласно Закона за защита правата на пациентите, ние не споделяме информация за пациентите", съобщават от "Систина" на МИА.
Панчо е бил известно време беше в кома, а по-широк екип от психолози и психиатри работили по психическото му състояние. Той е имал тежки изгаряния по лицето и ръцете си.
На 16 март 62 души загинаха, а 200 бяха ранени при пожара в кочанската дискотека "Пулс". Първоначално сред загиналите бяха осем членове на групата на ДНК.
Починалите от групата са вокалистът Андрея Джорджиевски, музикантът Филип Стевковски, китаристът Андрей Коларов, барабанистът Георги Джорджиев, беквокалистката Сара Пройковска, тенорът Игор Велков, бийтбоксьорът Мартин Атанасовски – Буко и Александър Ефремов, фотограф на "DNK".
