Това е първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: Балканите ги очакват по-студени дни и по-чести снеговалежи

© Reuters Това лято беше белязано от горещи вълни с изключително високи температури, както в цяла Европа, така и в Балканите. Тъй като лятото бавно наближава своя край, мнозина се интересуват каква ще бъде есента и зимата за нас?



Отговорът на този въпрос идва от Severe Weather, която публикува дългосрочни метеорологични прогнози за есента и зимата на 2025 г. Според дългосрочната прогноза за есента на 2025 г. към момента времето в нашата част на Европа ще бъде по-топло и по-сухо.



Метеорологичната есен е тук и Severe Weather обобщи последните сезонни прогнози, за да даде средна картина за 3 месеца (септември-октомври-ноември) и да покаже общата прогноза за преобладаващото време за предстоящия сезон.



За прогнозата за есента на 2025 г. агенцията се фокусира върху два основни (или най-често използвани) сезонни модела: моделът ECMWF и NMME, който е комбинирана прогноза от няколко различни северноамерикански модела.



По-топла и по-суха есен



Що се отнася до района на Европа, над Великобритания и Ирландия се наблюдава област с високо налягане, а на север - област с ниско налягане, което насърчава по-топла въздушна маса към континента.



"Първо, ако погледнем Европа, можем да видим по-топли от нормалните температури на повърхността над по-голямата част от централните и северните части на континента. Това се дължи на разширяването на по-топла въздушна маса, заедно с аномалия на високо налягане. Прогнозата за валежите показва по-суха есен в югозападните и югоизточните части. В същото време се прогнозират повече валежи в централните части. Можете да видите повече валежи и в голяма част от севера, поради зоната с ниско налягане и полярното струйно течение по-на север“, казва Андрей Флис, експерт, специализиран в дългосрочни прогнози .



По-малко снеговалеж



Докладът включваше и времето на очаквания първи сняг.



"Когато погледнем към късната есен, вече сме в месец ноември. Това означава, че можем да разгледаме прогнозите за снеговалежи, тъй като ноември обикновено е месецът, в който температурите падат допълнително и започват да се наблюдават по-широко разпространени снеговалежи... В цяла Европа ноември показва по-малко снеговалежи от обикновено, поради преобладаващото високо налягане. По-малкото снеговалежи от обикновено обаче не означава, че изобщо няма снеговалежи, а само че броят на случаите или количеството на снега е под нормалното“, пише Severe Weather, цитирани от espreso.co.



Студен обрат



Обръща се особено внимание на признаците на слаба Ла Ниня, която обикновено е съпроводена с по-топъл/по-мек есенен сезон в Северна Америка и Европа, но влиянието ѝ ще се разпростре значително върху зимните метеорологични модели в Северното полукълбо.



Анализът на предишни слаби зими със слаба Ла Ниня показва различен температурен модел.



"Наблюдава се студена аномалия над голяма част от Южна Канада и голяма част от Съединените щати, както и над Европа. Това е интересно развитие, което показва почти пълно обръщане спрямо есенните модели и ако есента е била затишие преди буря, тогава следва "зимна буря“. И имайте предвид, че тази картина се основава на реални данни от слаби зими на Ла Ниня през последните 45 години“, смята Флис, посочвайки потенциала за някои по-студени зимни дни.



А какво ще кажете за зимата?



Първите сигнали за зимата на 2025/2026 г. показват, че е вероятно да ни очакват по-студени дни и по-чести снеговалежи, особено в Европа и части от Балканите. Основната причина? Има всички шансове т. нар. полярен вихър тази зима да е по-слаб от обичайното – което обикновено означава динамично време и повече зима от обикновено.



Когато циркулацията в горните слоеве на атмосферата е отслабена, има смущение в струйните течения, които "задържат“ студения въздух на север. Когато тези бариери отслабнат, студеният арктически въздух се спуска по-лесно към Европа, носейки ледени вълни, сняг и температури под средните, се обяснява в основен доклад на Severe Weather Europe.



Три основни причини, поради които ни очаква по-сурова зима



- Слаба Ла Ниня в Тихия океан



Океанските течения в момента показват признаци на преход към студена фаза, известна като Ла Ниня. Подобна ситуация в миналото често е била свързвана със зими с повече сняг и по-изразени студени вълни в Европа.



- Стратосферните ветрове (QBO) променят посоката си



Високо над екватора ветровете са навлезли във фаза, която улеснява преноса на енергия от долните слоеве на атмосферата към по-високите - което може допълнително да отслаби системата, която държи студа заключен на север. Такива промени често предшестват проникването на студен въздух и сняг.



- По-топла Арктика, по-малко лед



Последните сателитни измервания показват, че количеството лед в Баренцово и Карско море е значително по-малко от обичайното. Това допълнително дестабилизира атмосферата над северните райони, отваряйки вратата за преместване на студа на юг.



Кога можем да очакваме истински зимни условия?



Въпреки че това са ранни сигнали, историята ни показва, че в години като тази истинските студени вълни идват през януари и февруари. Ако обявените промени в атмосферата и океана продължат с тези темпове, Балканите могат да очакват повече сняг и значително по-студени периоди, отколкото през последните няколко години.



Времето не е математика и въпреки че всички фактори сочат към по-сурова зима, винаги има място за изненади. Но както стоят нещата сега - бихме могли да използваме зимни гуми и снегорини по-често от миналата зима.