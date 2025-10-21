ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Торнадо преобърна три строителни крана край Париж, един загинал и десет ранени
Град Ермон, на около 20 км североизточно от Париж, беше най-тежко засегнат от внезапната буря, която нанесе щети в около 10 района.
Регионалният прокурор Гирек Ле Бра заяви, че 23-годишен строителен работник е загинал на строителна площадка, а 10 души са били ранени, четирима от които са в критично състояние.
Торнадото е съборило кранове и е откъснало покриви на сгради, съобщиха властите. Министърът на вътрешните работи Лоран Нунез заяви в платформата X, че това е била буря с "внезапна и рядка интензивност". Той добави: "Следя отблизо ситуацията и изразявам подкрепата си към служителите, спасителите на място и засегнатите жители. Изказвам съболезнования на семейството и близките на загиналия.“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1350
|предишна страница [ 1/225 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
08:41 / 19.10.2025
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: