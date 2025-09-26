TikTok преминава под американски контрол след споразумението между САЩ и Китай

© Американският президентът Доналд Тръмп се пошегува, че би искал да направи алгоритъма на TikTok "100% MAGA", докато подписваше изпълнителната заповед за сделката, която ще прехвърли контрола върху китайското приложение на американска бизнес група, предава The Independent.



На церемонията по подписването в Овалния кабинет в четвъртък (25 септември) президентът обяви, че китайският президент Си Дзинпин е одобрил предложеното споразумение, което отговаря на опасенията за националната сигурност на САЩ и ще бъде оценено на около 14 милиарда долара.



На въпроса дали платформата вече ще препоръчва повече съдържание, свързано с MAGA, Тръмп отговори: "Ако можех да го направя сто процента MAGA", казва той. "Но за съжаление няма да се получи така. Не, всички ще бъдат третирани справедливо".



Миналата година тогавашният президент Джо Байдън прие закон, призоваващ китайската компания ByteDance да продаде активите на TikTok на американската компания до началото на тази година или социалната мрежа ще бъде забранена в страната.



По време на първия си мандат Тръмп се опита да забрани на компанията да оперира в САЩ чрез изпълнителни действия, но опитът беше прекратен след съдебно оспорване.



Съгласно условията на сделката, новото съвместно предприятие ще контролира бизнеса на TikTok в САЩ, като ByteDance ще запази по-малко от 20% дял. Технологичният гигант Oracle, инвестиционната фирма Silver Lake Partners и инвестиционният фонд MGX ще контролират около 45%.



В четвъртък (25 септември) представители на ByteDance не са присъствали в Овалния кабинет за подписването, а компанията не е потвърдила, че се извършва транзакцията, съобщава CNBC. Китайското посолство във Вашингтон също не е отговорило веднага на искането на коментар от Associated Press, за да потвърди, че Китай е подписал предложеното споразумение.



Новината за новото споразумение идва след доклада на Pew Research Center, публикуван в четвъртък, който установява, че около 43% от пълнолетните в САЩ под 30-годишна възраст казват, че редовно се информират от TikTok, повече отколкото от всяко друго приложение за социални медии, включително YouTube, Facebook и Instagram.



Много американски законодатели твърдят, че приложението представлява заплаха за националната сигурност по различни причини. Законодателите се притесняват от предполагаемите връзки на ByteDance с Китайската комунистическа партия и законите в Китай, които според тях биха изисквали от компанията да предава личната информация или други данни на американците на китайските служители, ако бъде поискана.



В коментарите си пред репортери Тръмп заяви, че единствените подкупи, които правителството на САЩ ще получи от сделката, са "данъци", платени от новата американска търговска организация, отговаряща за приложението.



Същевременно Капитолията на САЩ изрази недоверие към алгоритъма на приложението заради разпространението на дезинформация, или на политическите послания, които противоречат на официалната политика на САЩ - включително съдържанието, критично към обсадата на Газа от Израел.



През януари Тръмп се похвали, че действията му са "спасили" приложението за милиони американски потребители, много от които бяха недоволни от новината за забраната. По това време президентът също така заяви, че "ще спечелим много пари" от сделката, вероятно визирайки американските купувачи. Междувременно собствениците на приложението благодариха на президента с послание, изпратено до всички потребители, базирани в САЩ.