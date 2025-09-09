ЗАРЕЖДАНЕ...
|The Times of Israel: Дрон атакува флотилията на Грета Тунберг по време на мисия за Газа
Видеоклипове, публикувани в профилите на Global Sumud Flotilla в социалните медии, показват момента, в който лодката е ударена отгоре от светещ летящ обект, като се съобщава, че е кацнала върху спасителни жилетки, които са били на борда. Никой от членовете на екипажа не е пострадал.
Конвоят, чиято цел е била да пробие израелската блокада на засегнатата от глад Ивица в Газа, е пристигнал в тунизийското пристанище Сиди Бу Саид на 7 септември.
Тунизийската национална гвардия обаче заяви, че не е засекла наличието на дронове в района.
"Според предварителните данни е имало пожар сред спасителните жилетки на кораба, който е бил закотвен на 50 морски мили от пристанището Сиди Бу Саид и е пристигнал от Испания“, каза говорителят на Националната гвардия Хюсем
Разследването продължава и засега наличието на дронове не е потвърдено“, заключи Джебабли.
Отплаването на "Флотилията Магреб Сумуд“ първоначално беше планирано за неделя, 7 септември, но организаторите обявиха, че отлагат отплаването на корабите от Тунис за сряда, 10 септември, поради "технически и логистични причини извън контрола на ръководството“.
Отплаването на Флотилията ''Магреб Сумуд'', която е трябвало да се присъедини към корабите на Глобалната флотилия ''Сумуд'', от Испания и Италия, вече беше отложено поради лошо време.
