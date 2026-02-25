The Telegraph. Според изданието с особен интерес се търсят и купуват имоти около стратегически военни, или граждански обекти.
Руските граждани използват пропуски в нормативната уредба, за да се сдобият с недвижимите имоти в най-малко десетина европейски държави, отбелязва изданието. За да развиват хибридната война, агентите са изкупили къщи, апартаменти, складове, изоставени училища и дори цели острови.
Според The Telegraph плановете са те да бъдат използвани за позиции за координирани наблюдения, диверсии и тайни атаки. Европейски разузнавателни агенции имат подозрения, че в тези обекти вече може да има оръжия, взривни вещества и дронове.
Агентите могат да бъдат активирани в случай на кризисна за Москва ситуация, отбелязва изданието.
текст: Милен Кандарашев
