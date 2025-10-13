ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тежки новини за крал Чарлз III
Последните появи на Негово величество, на които той изглежда отслабнал и изтощен, предизвикаха паника във Великобритания. Кралският коментатор Том Сайкс изрази тревога от очевидното физическо влошаване на краля. Той отбеляза в своя подкаст "Royalist Substack“ на 9 октомври, че последните снимки го показват да изглежда "крехък и с поднормено тегло“.
Служител на двореца, говорейки анонимно, каза в "Naughty But Nice Substack“ на журналиста Роб Шутър, че принц Уилям "тихо се подготвя“ да се възкачи на трона "Илюзията за перфектно здраве се разпада“, каза източникът.
Въпреки че Бъкингамският дворец продължава да пази строга поверителност относно медицинското състояние на краля, друг източник подчерта: "Не можете да фотошопнете лошото състояние на краля. Това, което виждаме, е реалността зад короната – монарх в упадък“.
През последните месеци принц Уилям все по-често поема важни роли. Той ръководеше британската делегация при повторното отваряне на катедралата Нотр Дам в Париж и представляваше Обединеното кралство на погребението на папа Франциск в Рим, където застана редом до световни лидери.
Кралският биограф Хюго Викърс каза пред Page Six през април, че Уилям е показал силни лидерски качества по време на тези събития, пише "Телеграф".
"Той се справи изключително добре в Нотр Дам... а в Рим се присъедини към Тръмп, Макрон и Зеленски - така че е сред големите играчи, така да се каже“, каза Викърс.
