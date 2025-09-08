Новини
Терминал на летище ''Хийтроу'' е евакуиран след предполагаем инцидент с опасни материали
Автор: Борислава Благоева 22:23Коментари (0)75
©
Терминал 4 на лондонското летище ''Хийтроу'' беше евакуиран този следобед поради предполагаем инцидент с опасни материали, съобщиха местните власти и службите за спешна помощ, предава Sky News.

"Терминал 4 е затворен и евакуиран, докато службите за спешна помощ реагират на инцидента. Молим пътниците да не идват на Терминал 4. Подкрепяме присъстващите пътници и скоро ще предоставим допълнителна информация“, заяви по-рано говорител на летището, според Sky News.

Говорител на лондонската пожарна обяви, че на мястото на инцидента са изпратени специализирани екипи и част от летището е евакуирано "като предпазна мярка“.

"Пожарникарите реагират на евентуален инцидент с опасни материали на летище Хийтроу.

"Специализирани екипи са разположени, за да извършат оценка на мястото на инцидента, а част от летището е евакуиранп като предпазна мярка, докато пожарникарите реагират.“

Говорителят добави: "Пожарната е била уведомена за инцидента за първи път в 17:01 ч. и екипи от Фелтъм, Хийтроу, Уембли и околните пожарни станции са изпратени на мястото.“

Всички останали терминали на най-натовареното летище във Великобритания работят нормално.






