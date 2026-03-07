Рrotothema.
Според очевидци в Бахрейн е имало серия от силни експлозии.
Официалната иранска информационна агенция Fars твърди, че е имало ''масивни експлозии в американската база ''Juffair'' в Бахрейн в отговор на американска атака срещу инфраструктурата на иранския остров Кешм''.
Съветът за национална сигурност в Обединените арабски емирства публикува в X, че ''Системите за противовъздушна отбрана в момента реагират на ракетна заплаха'', като съветва хората да ''останат на безопасно място''.
Ирански медии съобщават също, за атака срещу водената от САЩ военновъздушна база ''Harir'' в Ербил, Ирак.
Министерствата на отбраната на ОАЕ, Катар и Кувейт също съобщават за интензивни операции по противовъздушна отбрана, отблъсквайки нов поток от дронове и ракети, идващо от Иран.
