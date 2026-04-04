Иранските въоръжени сили и правителство разрешиха на търговски кораби, превозващи хуманитарна помощ и стоки от първа необходимост, да преминават през Ормузкия проток, съобщи информационна агенция Tasnim.

Според агенцията съответната заповед е изпратена от изпълняващия длъжността заместник-министър на земеделието Хуман Фатхи до Организацията за пристанища и морско дело на Ислямската република. В документа се посочва, че разрешението се отнася за кораби, пътуващи към ирански пристанища или вече намиращи се в Оманския залив.

''В изпълнение на съгласието и заповедта на правителството на Ислямска република Иран и като се вземе предвид готовността на въоръжените сили на страната, въз основа на предоставеното разрешение за преминаване на плавателни съдове, превозващи стоки от първа необходимост (включително стратегически храни и лекарства) през Ормузкия проток, се обявява следното:

Преминаването на плавателни съдове, пътуващи към ирански пристанища или преминаващи през тази зона като част от своите операции, е разрешено при спазване на установените процедури и протоколи. Необходимите инструкции за преминаването на такива плавателни съдове се изпълняват.

Молим Ви да предоставите списък на плавателните съдове, готови да преминат през Ормузкия проток, за координация''.